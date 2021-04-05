Куньмин, Китай, , 03:15 — REGNUM Юго-западная китайская провинция Юньнань начала масштабную кампанию вакцинации в пограничном районе, где недавно было зарегистрировано несколько случаев заболевания COVID-19, сообщает 2 апреля агентство Синьхуа.

Шаг направлен на вакцинацию всех имеющих на это право жителей в четырех пограничных округах и городах под управлением Дэхун-Дай-Качинского автономного округа, сообщил центр по контролю и профилактике заболеваний округа.

Жители получат первый укол вакцины к 30 апреля, сообщили в центре. С 30 марта в городе Жуйли, одном из четырех округов и городов, были зарегистрированы десятки случаев заболевания COVID-19.

Партийный руководитель Жуйли Гун Юньцзун заявил, что власти планируют завершить общегородскую вакцинацию в течение пяти дней. В общей сложности 159 тыс. доз вакцин COVID-19, выделенных центральным правительством, прибыли в город 1 апреля вечером, добавил Гун.

Город Жуйли, граничащий с Мьянмой, приостановил занятия в школах и призвал жителей оставаться дома после сообщений о новых инфекциях. 31 марта началось общегородское тестирование на коронавирус.