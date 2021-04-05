Москва, , 03:06 — REGNUM Дело бывших бенефициаров «Промсвязьбанка», перешедшего под контроль государства три года назад, получило продолжение. Подконтрольный регулятору банк «Траст» потребовал взыскать более 113 млрд рублей с Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также двух бывших руководителей другого банка. Арбитраж Москвы пока иск не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление банка «Траст» поступило в суд 2 апреля 2021 года. Ответчиками, помимо Ананьевых, являются Олег Вдовин — бывший руководитель «Автовазбанка», влившегося в структуры «Траста», и Николай Таран — бывший бенефициар того же банка из Самарской области. Детали спора пока неизвестны.

Третьими лицами в деле проходят Центробанк России и ООО «Управляющая компания фонда консолидации банковского сектора». Сумма исковых требований — 113 068 135 234,99 рубля.

Напомним, Ананьевы проходят фигурантами уголовного дела о выводе крупных сумм из «Промсвязьбанка». Следствие считает, что за считанные часы на Кипр было выведено более 87 млрд рублей. Братья решением суда заочно арестованы и находятся в розыске. Помимо этого, они — соответчики по иску «Промсвязьбанка» о взыскании более 282 млрд рублей убытков, а также Дмитрий Ананьев признан банкротом как физлицо. Размер претензий кредиторов к нему также исчисляется миллиардами рублей.

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