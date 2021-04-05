Вашингтон, , 02:53 — REGNUM Около 100 авиарейсов была вынуждена отменить из-за нехватки сотрудников американская авиакомпания Delta Airlines. Об этом 5 апреля сообщает агентство Associated Press.

авиакомпании удалось за последние несколько дней выйти на нагрузку, наблюдавшуюся до начала пандемии COVID-19. Однако наряду с этим компания столкнулась с рядом проблем, которые помешали руководству Delta Airlines оперативно отреагировать на возрастание пассажиропотока.

В частности, авиакомпания столкнулась с недостатком персонала, большим числом проходящих вакцинацию сотрудников. Отмечается, что у части сотрудников после вакцинации наблюдаются побочные эффекты. Из-за этого руководством Delta Airlines пришлось принять решение об отмене около ста авиарейсов. Пассажиры, чьи рейсы были отменены, смогли перебронировать свои поездки в тот же день.

Напомним, во время пандемии в связи с резким сокращением объёма авиаперевозок, авиакомпании пришлось отправить в неоплачиваемый отпуск 3 тысячи бортпроводников из 20 тысяч.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене либо задержке в аэропортах Москвы десяти авиарейсов.

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