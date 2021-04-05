Пекин, , 02:43 — REGNUM Двенадцать человек погибли и четверо пропали без вести после того, как рыболовецкое судно затонуло в восточно-китайской провинции Чжэцзян, сообщает 4 апреля агентство Синьхука

В 4:28 утра 4 апреля центр спасения на воде провинции получил сообщение о том, что судно, зарегистрированное в соседней провинции Цзянсу с 20 членами экипажа на борту, перевернулось примерно в 100 милях к востоку от порта Нинбо-Чжоушань в провинции Чжэцзян.

К спасательной операции присоединились спасательные суда и самолеты морских поисковых отрядов, а также близлежащие рыбацкие лодки, сообщили местные власти. Поисковые работы продолжаются до сих пор.