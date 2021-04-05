Пекин, , 02:34 — REGNUM Крупнейшие государственные банки Китая показали более высокую чистую прибыль в 2020 году, несмотря на влияние эпидемии COVID-19 и нестабильную рыночную ситуацию, сообщает агентство Синьхуа.

Шесть государственных банков получили почти 1,14 трлн юаней (около $173,82 млрд) чистой прибыли, приходящейся на акционеров в 2020 году, что примерно на 1,93% больше, чем в прошлом году, согласно финансовым результатам этих банков.

Почтовый сберегательный банк Китая зарегистрировал самый высокий годовой рост прибыли на уровне 5,36%, за ним следуют Банк Китая и Сельскохозяйственный банк Китая, которые сообщили о росте чистой прибыли на 2,92% и 1,8% соответственно.

China Construction Bank сообщил о росте чистой прибыли на 1,62%, в то время как Банк коммуникаций и Промышленный коммерческий банк Китая повысили прибыль на 1,28% и 1,18% соответственно по сравнению с предыдущим годом.

Шесть кредиторов также сообщили об уменьшении чистой процентной маржи — показателя, измеряющего прибыльность банков, на фоне тенденции к снижению основных ставок по кредитам и усилий финансовых институтов уступить свою прибыль реальному сектору экономики в прошлом году.

Несмотря на трудности в управлении процентной маржей, Ван Цзян, глава Китайского строительного банка, прогнозирует, что чистая процентная маржа банка останется в целом стабильной в этом году без больших колебаний.

Между тем качество активов всех шести банков в целом оставалось стабильным, а коэффициент неработающих кредитов вырос по сравнению с началом 2020 года из-за последствий эпидемии COVID-19. Коэффициент неработающих кредитов Почтового сберегательного банка Китая вырос на 2 базисных пункта с начала 2020 года, а Банка Китая — на 9 базисных пунктов.