Пекин, , 02:28 — REGNUM Китай одобрил слияний компаний Sinochem Group и ChemChina Group, сообщает главный государственный регулятор активов страны, передает агентство Синьхуа.

Sinochem Group и ChemChina Group получили одобрение на проведение совместной реструктуризации, говорится в заявлении Комиссии Госсовета КНР по надзору и управлению государственными активами (SASAC).

Обе компании проведут совместную реструктуризацию, став дочерними компаниями новой холдинговой компании, полностью принадлежащей SASAC, говорится в заявлении Sinochem Group.

Эта совместная реорганизация позволит лучше интегрировать ресурсы, построить комплексное химическое предприятие мирового класса и способствовать качественному развитию химической промышленности Китая, заявила Sinochem Group.

После реорганизации новая компания будет охватывать такие области, как наука о жизни, материаловедение, базовая химическая промышленность, резиновые шины и городские операции, сообщает Sinochem Group.

Компания Sinochem Group со штаб-квартирой в Пекине была основана в 1950 году. Это ведущий интегрированный оператор в нефтяной и химической промышленности, предоставляющий сельскохозяйственные ресурсы (семена, агрохимикаты и удобрения) и современные сельскохозяйственные услуги, а также оказывающий сильное влияние на функционирование города и небанковского сектора финансовых услуг.

ChemChina Group — крупнейшее химическое предприятие в Китае. Базирующаяся в Пекине, она имеет производственные и научно-исследовательские базы в 150 странах и регионах мира и может похвастаться полноценной маркетинговой сетью.