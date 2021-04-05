Чунцин, Китай, , 02:26 — REGNUM Пилотная зона свободной торговли (ЗСТ) города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая обеспечила мощные объемы импорта транспортных средств в 2020 году благодаря оптимизации системы импорта по грузовым направлениям Китай — Европа, сообщает агентство Синьхуа.

В 2020 году по грузовому железнодорожному направлению Китай — Европа было ввезено 6053 автомобиля общей стоимостью почти 2,82 млрд юаней (около $430 млн), сообщили муниципальные таможенные органы.

Это произошло после того, как пилотная зона упростила предоставление услуг таможенного складирования для импорта транспортных средств до одной инспекции и одного транзита, что сократило время, необходимое для въезда и выезда из зоны более чем на 50%.

Пилотная зона также установила электронный мониторинг всего процесса отправления грузов для повышения эффективности международных перевозок посылок через грузовые поезда Китай — Европа.

В 2020 году грузовые поезда Китай — Европа, вышедшие из Чунцина перевезли более 17 млн посылок, что составляет более 65% от общего объема всех посылок, обработанных службами доставки по всей стране.