Дакка, , 02:22 — REGNUM Паром, на борту которого находилось около 50 пассажиров, затонул в Бангладеш. Об этом 5 апреля сообщает Agence France-Presse.

По предварительным данным, паром получил пробоину в результате столкновения с другим судном. В результате крушения судна погибли как минимум пять человек, ещё по крайней мере 11 человек удалось спасти. Точное количество пассажиров неизвестно.

На месте ЧП работают спасатели, продолжается операция по поиску и спасению людей. Этот процесс сильно затруднён сложными погодными условиями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх погибших в результате кораблекрушения в провинции Хайнань на юге Китая.

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