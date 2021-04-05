Брюссель, , 07:00 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вечером 4 апреля, сразу после избрания Вьосы Османи президентом Косово, призвал власти Косово к продолжению диалога с Сербией.

На своей странице в социальной сети Twitter политик поздравил Османи с новым постом и пообещал Косово поддержку стран-членов ЕС на пути «к европейской интеграции».

При этом Боррель подчеркнул, что после заполнения нового состава руководства, республика Косово «может» сфокусироваться на проведении «необходимых реформ» и продолжении диалога с Сербией — при посредничестве Евросоюза.

Напомним, 14 февраля в Косово прошли досрочные парламентские выборы. Победу на них одержала партия «Движение за самоопределение», набравшая свыше 50% голосов. В состав избирательного списка «Самоопределения» вошли также представители гражданского движения «Дерзай», созданного Вьосой Османи после выхода из «Демократической лиги Косово» (ЛДК).

Лидер «Самоопределения» Альбин Курти занял пост премьер-министра Косово 23 марта. Вьоса Османи была избрана на пост президента Косово вечером 4 апреля в третьем туре голосования.

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