София, 5 апреля, 2021, 01:23 — ИА Регнум. Новое, 45-ое Национальное собрание Болгарии будут представлять семь партий. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного среди проголосовавших граждан на выходе из избирательных участков, сообщает ИА REX.

(сс) European People's Party Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов

Согласно опросу общественного мнения, правящая партия ГЕРБ премьер-министра Бойко Борисова получит в новом парламенте из общего числа 240 мест — 92 депутатских мандата, БСП — 47 места, «Есть такой народ» Слави Трифонова — 42. У партии, представляющей турецкое меньшинство, Движение за права и свободы и у Демократической Болгарии — по 29 мандатов. «Встань! Мафия, вон!», по данным экзит-полла, набирает 13 мест, а Болгарское национальное движение — 11.

Премьер-министр Бойко Борисов поблагодарил свою партию, которая «доказала, что может прекрасно справиться с поставленной задачей». Он подчеркнул, что его партия пятый раз подряд побеждает на парламентских выборах и назвал смешным, когда политические силы, набравшие 5−9 процентов выступают от имени народа. При этом Бойко Борисов заявил, что рад, что в парламент попало столько партий. Он предложил объединить силы, чтобы к декабрю 2021 года выйти из пандемии.

Турецкая ДПС, которой пророчили третье место и с которой, по прогнозам аналитиков, ГЕРБ должна была сформировать коалицию пока не комментирует результаты опроса общественного мнения. «Не будем анализировать аналитиков, дождемся официальных результатов», — заявил лидер ДПС Мустафа Карадайи. Он поблагодарил избирателей как «в Болгарии, так и за рубежом, в частности в Турции», которые, несмотря на пандемию и ограничительные меры, тем не менее пошли на избирательные участки.