Белград, , 00:13 — REGNUM Если соглашаться с данными Конрада Геснера, в XVI веке было 60 народов, говоривших на славянских языках, а сегодня их, условно, 14 (русские, белорусы, украинцы, сербы, болгары, хорваты, боснийцы, словенцы, черногорцы, македонцы, поляки, чехи, словаки и лужицкие сербы). Условно, поcкольку считать нужно на основе какого-то критерия, например, наличия стран (тогда исключаются лужицкие сербы). В некоторых странах есть несколько славянских народов или у некоторых народов несколько стран.

Этнический критерий сокращает число славянских народов, потому что русские, белорусы и украинцы — один народ, так же как сербы, черногорцы, боснийцы, македонцы и хорваты. В любом случае, если оставить и первый критерий, не хватает 46 славянских народов! Куда исчезли эти народы, говорившие на славянских языках? В то же время, если сравнивать древние и сегодняшние границы славян, мы видим, что не хватает территории площадью 330 000 квадратных верст (1 верста равна 1,0668 км, значит 7 верст — около 7,5 км). Эти площади (с выжившим и ассимилированным населением) представляют собой все королевство Пруссию, всю немецкую часть Австрийской империи и все территории Венгрии. Иными словами, земли и население, которые потеряли славяне, легли в основу трех государств. Эти территории и немцы и венгры считают своими исконными территориями. Не лучше ситуация у сербов. Территории, которые они потеряли, занимают 335 341 кв. км.: территория Трансильвании, Валахии и Молдавии, где путем ассимиляции создан новый народ румыны; затем часть Эгейской Македонии, где проведена эллинизация славян; Албания и Косово и Метохия, где проведена грубая ассимиляция сербов (которая продолжается на наших глазах), и часть Северной Македонии, где произведена и продолжается албанизация этой страны. Также официальные турецкие дипломатические источники признают, что в Турции живет около 10 миллионов исламизированных южных славян, в основном сербов, которые сохранили свой язык и на которых заявляет права вновь созданный народ в Боснии и Герцеговине — боснийцы.

С приведенными выше данными согласуются и новейшие исследования в области ДНК генеалогии. Одним словом, если посмотреть на факты, мы сталкиваемся с невероятной геополитической трагедией, прикрытой равнодушием выживших славян. Профессор Йован Джорджевич указывал, что сербам свойствено удивительное равнодушие по отношению к утраченным территориям и соотечественникам, которые живут не в Сербии. «Мы, сербы, действительно странные люди. Сторонники мира, согласия и братства со всем миром. Наш девиз — «Каждому свое». Мы настолько придерживаемся этой христианской добродетели, что она уже становится грехом в отношении нас самих. Мы позволяем, чтобы другие брали и свое и то, что хотят сделать своим. А нам что останется. Последствие этой несчастной праздности то, что хищные соседи грабят нас и ощипывают со всех сторон, а мы спокойно и обреченно ждем, когда они скажут нам, что наше. Так у нас сейчас осталась только Черногория и наша Сербия. Но и она нашим братьям с востока и запада кажется большой, поэтому они охотно подрезают ее и слева и справа, пока не встретятся на Мораве. И тогда нас по-братски в Мораву и сбросят» — написал в 1895 году историк, писатель, автор гимна «Боже правде» (Бог справедливости) (и сейчас официального гимна Сербии) профессор Йован Джорджевич.

Утверждение профессора Джороджевича можно отнести и к русским, у которых мы тоже отмечаем такое отношение к территориям и соотечественникам (особенно на Украине). Трагедия православных славян выглядит еще страшнее, если взять данные о несправедливости и преступлениях, совершенных во время Первой и Второй мировых войн, которые велись с целью их уничтожения в буквальном смысле слова. Потери, которые они понесли в этой борьбе, поражают, они свидетельствуют о невероятном героизме и готовности жертвовать собой. Только во Второй мировой войне убито 40 миллионов славян, но на Западе это никого не опечалило и не удивило. Сегодня в отличие от жертв холокоста потери славян бессовестно занижаются и недооцениваются на всей территории «культурной» Западной Европы. Конечно, мы не можем сказать, что Запад не спровоцировал раскол среди славян, который должен привести к сокращению численности этого народа и территорий, которые он населяет. Если Украина — «болезнь» русского народа, то попытка цветной революции в Белоруссии 2020 года показала, что эта зараза распространилась, и русский мир может остаться без этих территорий и народов.

Аналогично с сербами на Балканах, где в 2020 году велась ожесточенная борьба за сохранение Черногории как сербской территории и страны. Разумеется, проблемы с фрагментированием сербов укоренились намного раньше. Сформировав Королевство сербов, хорватов и словенцев (позднее Королевство Югославию) Сербы согласились на присоединение к Хорватии Славонии и Далмации (которые были особыми провинциями в Австро-Венгрии со своими парламентами и которые дважды отказывались от призывов хорватских националистов объединиться), что привело к ассимиляции местных сербов, геноциду (в т.н. Независимом Хорватском государстве во время Второй Мировой войны) и в конце концов изгнанию во время распада Социалистической Югославии в результате военной операции под названием «Буря» при содействии Запада и НАТО. Все это благодарность за отказ от контрибуции, наложенной на Хорватию за участие в войне на стороне Австро-Венгрии (государства агрессора) в сумме 13 миллиардов тогдашних золотых франков. Однако не только сербы делают такие глупости. Русские еще не получили контрибуцию за нашествие Наполеона на Россию в 1812 году. Ничуть не лучше было сербам, когда после Второй мировой войны была сформирована Социалистическая (Титовская коммунистическая) Югославия. Проводимая тогда политика оправдывалась двумя лозунгами: «борьба с великосербской гегемонией» и «Слабая Сербия — сильная Югославия!» Для того чтобы ослабить Сербию на ее территории, отнятой из состава Сербии, создана Республика Македония, сегодня Северная Македония (из Южной Сербии), Босния и Герцеговина (в которой исламизированные сербы провозглашены учредительным народом Мусульманами (с большой буквы «М» несмотря на то, что многочисленные критики подчеркивали, что мусульмане это приверженцы ислама и не могут быть нацией) и Черногория (которая после Первой мировой войны объединилась с Сербией), а в самой Сербии две автономные провинции Воеводина и Косово и Метохия.

Развал социалистической Югославии был осуществлен с соблюдением т.н. границ республик без возможности какой-либо коррекции. Позже оказалось, что и границы автономных провинций имеют еще какое (гео) политическое значение, потому что они стали неизменными. Во всяком случае мечта врагов Сербии о том, чтобы свести ее к размерам Белградского пашалыка (Османской империи) становится реальностью. Этому способствует и выход Автономной провинции Воеводины из состава Сербии (хотя сербы там этническое большинство). Запад способствует развалу Сербии с помощью формирования сепаратистской интеллигенции (в отношении сербов и Сербии), сепаратистских политических партий и формирования новой идентичности жителей Воеводины. В области Рашка Запад поддерживает сепаратистские настроения мусульман, живущих в ней (они называют ее Санджак), тем самым Сербия отделяется от Черногории. Итак, перспективы очень мрачные и неясные. Само исчезновение сербов через навязывание им клейма склонности к геноциду, чему на международном уровне пока препятствует Россия, потому что в Совете Безопасности ООН (и другими способами) мешает принятию западных резолюций. Вместе с потерей территории (жизненного пространства) в остатках славянских стран отнимаются и государственные институты важные для существования православных славян, церковь не исключение. Мы видим, что на Украине Фанаром создается новая неканоническая структура т.н. Православная церковь Украины, что стало предвестником того, что идея восточного папизма начинает воплощаться в жизнь в агрессивной форме.

Одновременно Константинопольский патриархат вместе с подчинением православных славян предлагает отмену самостоятельности их церквей, а взамен уже сформировал славянское викариатство, которое дает автономию служения на церковнославянском языке, но не автономию и самостоятельность в вопросах власти и принятия решений. К сожалению, многочисленные новые епископы и священники обучаются на Западе и соглашаются с этим губительным новшеством, и все это ради подчинения папе (римской церкви). Сохранить церковь от захвата лицами, враждебно настроенными в отношении православных славян, значит сохранить ее как институт, обладающий реальной властью. Пример из Молдавии показателен.

В Отчете лондонского Chatham House (известного общественности как Королевский институт международных отношений) вопрос молдавского православия рассматривается вместе с будущим Белоруссии и Украины, при этом указывается, что британские эксперты этим странам предсказывают «жесткую борьбу за свое будущее», добавляя к этому много любопытной информации. Таким образом, возможности англосаксов в борьбе с Россией и Молдавией «ограничены», но Лондон не теряет надежду: он советует донорам опираться на информационные кампании, вводить в образовательные программы предметы, содержащие русофобские темы и продолжать поддерживать «гражданское общество». В целом «усиливать рычаги западной мягкой силы в этой стране и формировать механизмы финансовой помощи русофобам». Третья молдавская «проблема» (идентичная белорусской и украинской), говорят в лондонском институте, это то, что Россия завоевывает сердца и умы через Русскую православную церковь. «Молдавская православная церковь, подчиненная Русской православной церкви, активный вектор русского влияния и пропаганды в Молдавии. 80 процентов верующих принадлежит к этой церкви, а усугубляет проблему то, что этот институт пользуется в стране самым большим доверием. Согласно исследованиям общественного мнения 70% опрошенных считают молдавскую церковь во всех отношениях морально стойкой и не вовлеченной в различный криминал». В Лондоне считают, что церковь в Молдавии играет главную роль в распространении антизападных ценностей и неприкрыто поддерживает (бывшего) молдавского президента Игоря Додона. Из-за этого, когда западные неправительственные организации, движения и активисты критикуют церковь, это идет им только в минус, и лондонский институт советует им «не привлекать к себе внимания, действуя против церкви в Молдавии, пока не приедут молодые прозападно настроенные священники, которые учатся». Другими словами, подрыв православия в Молдавии планируется тихо, изнутри и по епархиям. Повторим одно предложение: «лондонский институт советует не привлекать к себе внимания, действуя против церкви в Молдавии, пока не приедут молодые прозападно настроенные священники, которые учатся». Какова наша реакция на это? Никакой, мы продолжаем учить священников за границей, а потом страдаем, когда они проявляют себя как русофобы или сербофобы и изъявляют желание разрушить каноническое единство в Белоруссии или Сербии (или где-либо еще в православном мире). Итак, что могло бы быть главной мишенью, когда речь идет о самой важной славянской православной церкви? Удар по Русской церкви (через Украину, но и через Белоруссию и в самой России) направлен на то, чтобы вынудить ее отречься от концепции Москва-Третий Рим.

Законодательная грамота об основании Московского патриархата, которую в 1589 году подписали Константинопольский, Иерусалимский и Александрийский патриархи, а также исполняющий обязанности патриарха Антиохийской кафедры гласит: «С тех пор как старый Рим впал в ересь, Вторым Римом, то есть Константинополем, управляют безбожные турки; твое, о благочестивый царь, Великое русское царство, Третий Рим, превзойдет всех благочестием, ты, единственный под небесным сводом христианский царь назначаешься всей вселенной, всеми христианами». Тезис, что Россия — это Третий Рим составная часть акта основания Московского патриархата, отрекаясь от этой концепции, православные России отрекаются от самостоятельности церкви и соглашаются стать частью уже сформированного «славянского викариатства», подчиненного «восточному папе». Собственно и Томос, который Фанар дал т.н. Православной церкви Украины, предусматривает не ее самостоятельность, а подчинение Константинопольскому восточному папе. Фальсификация истории и строительство с помощью социальной инженерии новых народов Кроме всего этого на Украине с помощью униатов и римских католиков, ведется серьезная работа по фальсификации истории церкви и православия. Чтобы новая история проникла в головы людей, с 2018 года Украинский римско-католический университет проводит курсы усовершенствования учителей истории по всей Украине, двумстам людям в год внушается уверенность в том, что они правы. Так формируется невероятное количество «форматированных» учителей истории. Так история становится средством геополитики, а не объективной наукой. Есть много указаний на то, что Запад и противники славян не сидят сложа руки. Например, в Сербии и в России запускается процесс формирования новой идентичности как правило сербо и русофобской направленности. Сейчас в Сербии при финансировании фонда Сороса, Брюсселя, Вашингтона и других многочисленных неправительственных организаций ведется работа над проектами создания в Центральной Сербии торлачкой, а на Юге шопской нации.

Бывший президент США Барак Обама заявил, что «в XXI веке в мире будут сформированы новые нации, и этим процессом руководят США, Великобритания и их союзники». К сожалению, строительство новых народов и идентичностей в Сербии, помимо всего прочего ведется и через официальные государственные институты, неправительственный сектор и Университет в Новом Саде (прежде всего по вопросу создания торлачкой и шопской наций). Также Румыния и западные союзники этого государства строят идентичность Влаха как румынскую и антисербскую. Что интересно с точки зрения геополитики и будущего православных славян, это отсутствие изучения румын и Румынии, а также их роли в разъединении восточных и южных славян. А именно хотелось бы напомнить заявления графа Кавура, в то время премьер-министа Королевства Сардиния и главного геополитика Запада, который после Крымской войны, закончившейся поражением России, работал над формированием нового государства Румынии, о том, что делается это ради «разъединения восточных и южных славян».

Также после поражения России в Русско-японской войне (1904 — 1905) западные силы, прежде всего Австро-Венгрия, пользуясь тем, что Петербург утратил уверенность и армия была не готова к новой войне, не дают Сербии выйти к Адриатическому морю, и после Балканских войн как попало создают новую страну — Албанию. Следует знать, что и во времена Османской империи Албания (Албанцы называли ее Арберия!) была географическим понятием, а на современной территории до самой смерти Скендербега (который также по этнической принадлежности был сербом и до исламизации носил имя Джурадж Кастриот) и оккупации этих территорий Турками, большую часть населения Албании составляли славяне (сербы). О том, что Албания это географическое понятие, заявил на Берлинском конгрессе прусский канцлер Отто Бисмарк (1815−1898). И таковой Албания останется еще долго, пока в 1913 году не будет принята международная конвенция, которая зафиксировала ее политические границы. Название Албания как географическое понятие до 1913 года ввел в обиход серб Джордже Манияк. Первая известная истории страна под названием Албания (не Shqipëria, и не Arbëria!) сформировалась под рекой Дрин на территории сегодняшней области Дукаджин и Мирдита. Ее правителем был серб Прогон, сыну которого Димитру сербский правитель Стефан Первовенчанный дал в жену свою дочь Комнену, которая правила этой Албанией не только вместе с супругом, но и после его смерти самостоятельно. Трагичен тот факт, что прародитель Албании серб Йероним де Рада, а первую школу на албанском языке открыл тоже серб Досифей Обрадович. Не только севернее Дрина, но и восточнее Черного Дрина большинство населения до конца XIX века было православного вероисповедания и сербской национальности, о чем свидетельствует и большой друг албанцев англичанин Ноэль Малколм. Вот что он говорит дословно: «Shumica e popullsisë së Lumës mbeti sllavishtfolëse dhe ortodokse deri në shekullin «[Большая часть населения Люмы (сегодня область Восточной Албании) говорила на славянском языке и была православной до XIX века]. На протяжении XVII и XVIII века албанцы с гор Сердней Албании спускалисьт в сегодняшнюю Северную и Восточную Албанию, населяли ее на постоянной основе и албанизировали славянское население. Об этом свидетельствует и известный французский ученый, этнограф и географ Ами Буэ (Boué, 1794−1881), который лично посещал эти места и оставил об этом докуметальные свидетельства. Это признал и албанский основатеь нео-албанизма Бранко Мерджани (Merxhani), добавив при этом некоторые другие народы, чтобы количественно уменьшить значение славянской крови. Он говорит дословно, что в жилах албанцев течет кровь «славянская, греческая, турецкая, арабская, черкесская, итальянская, французская и др.» Поэтому Каплан Бурович, родившийся в Албании прекрасный знаток истории албанцев, констатирует: «Эта история принадлежит Албании, но не албанскому народу. Так же и история феодальной семьи Прогон, Скура (Михайло, Прогон), Комненос (Михайло I, Теодор, Михайло II, Йован Асен, Александар, Комита), Балшич, Душман (Дамиан, Горан, Ненад и Леко), Юришич, Йонима, Захария, и Музака, и Арьянити, семья Црноевич (Стеван, Иван, Радич и Станиша-Скендербег), семья Дукаджини и другие до феодальной семьи Бушатлия. Какому бы народу они не принадлежали и какой бы веры не были, за исключением семьи Топия и Дукаджини, первая анжуйского, а вторая немецкого происхождения, все они были местные жители и являясь таковыми, не могут считаться оккупантами, ни когда они правили самостоятельно, ни тогда, когда были в вассальных отношениях с византийской правящей династией, особенно с сербской правящей династией Неманича, а также с венецианскими властями. Исключение составляют те феодальные семьи, которые через исламскую веру идентифицировали себя с турецкими оккупантами и представляли турецкую власть, реализуя и турецкие оккупационные планы и цели, вплоть до отуречивания местного населения. Также нужно знать, что у албанцев никогда не было своей православной церкви. Получение самостоятельности албанской православной церкви от Константинопольского патриархата заслуга Грека Фан Ноли (настоящее имя Феофан Мавроматис) и серба Джорджа Николича, отца прославленного писателя Миджения. Через сербскую церковь сами албанцы приняли христианство, от которого частично отреклись во время оккупации со стороны осман. Соль на рану ‑ и тот факт, что Сербия была первой страной в мире, признавшей Албанию абсолютно независимым государством в смутные времена в 1913 году, когда великие державы готовились отдать ее под протекторат Италии или Австрии.

Все вышеуказанные факты с еще более ясными обзорами (изучала в архиве в Вене) привела болгарский ученый Теодора Толева в своей докторской диссертации «Влияние Австро-Венгрии на создание албанской нации 1896−1908», которая после опубликования диссертации в виде книги, будучи совсем молодой, неожиданно скончалась. Во всех цитируемых работах приводится ключевой тезис о том, что Запад поддержал Австро-Венгрию при создании Албании, потому что соглашался, что нельзя позволить сербам иметь выход на море. А государство без моря не полностью суверенное государство. Разумеется, нужно напомнить и о геополитических играх Запада во время и после освобождения балканских народов от осман. Западу не удалось воспрепятствовать распаду Османской империи, поэтому он решается на другую хитрость: создает Румынию, чтобы разъединить русских и сербов, а в Болгарии и Греции и, конечно, в Румынии устанавливает немецкие династии: Сакс-Кобург и Гота (Haus Sachsen-Coburg und Gotha), Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg) Гогенцолерн — Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen.

Что общего у этих династий? Общее у них то, что они происходят от Тевтонских рыцарей или Тевтонского ордена, являвшегося исключительным военным отрядом Римско-католической церкви в борьбе против славян (русских). Данные об отнятии 330 000 квадратных верст у славян это данные о преступлении этого ордена. Так суверенитет превратился в подчинение новому центру силы, на этот раз на Западе. Этот факт помогает понять, откуда не только несогласия между южными славянами и провал их объединения (Балканская федерация), отсюда происходила и ненависть, и открытые военные столкновения. Между тем факт о власти немцев над балканскими странами замалчивается, а в употребление вводятся названия стран или народов, тем самым скрываются те, кто дергает за веревочки. В то время только сербы имели свои династии (в Сербии — Обреновичи, в Черногории — Петровичи). Обреновичи старались построить независимую Сербию с опорой на Россию. Однако это долго не продлилось. Во время майского переворота 1903 года были убиты не только король и королева, но и все члены династии Обренович 123 человека (что как правило не упоминается так же, как и то, что их ликвидация была делом рук масонов). С приходом к власти Карагеоргиевичей, которые были масонами, Сербия не только теряет суверенитет, но и попадает в подчинение к оккультному центру на Западе, за что в конце концов наследник престола Александр Карагеоргевич после формирования Королевства Югославии заплатит своей жизнью, когда захочет оставить это оккультное общество. Помимо того что тогдашние западные силы во главе с Австро-Венгрией и Германией (часто и Францией и Англией) были против усиления славян на Балканах и против их территориальной связанности — через тогдашние Дунайские княжества (Валахию и Молдавию) — с Россией и выхода Сербии к морю, они разбили и языковое единство православных русских и сербов, а также и сербов и болгар.

Эту работу выполнил серб Вук Стефанович Караджич, который до сих пор прославляется как великий ученый филолог, настолько, что не допускается ни малейшей критики его пресловутого труда. Напомним, что до реформы Вука русский и сербский народ имели один литературный язык. Одновременно была проведена реформа языка во вновь сформированной стране Румынии, где создан румынский язык (первоначально на кириллице — до 1862 года, а потом на латинице). В конце XIX века опубликован и первый Словарь румынского языка Йоана Масима, который соотечественники встретили с издевкой. Однако этим шагом был открыт путь культурологической и этнической инженерии устранения мыслей о существовании некогда славянской винчанско-трипольской цивилизации на этой территории в сознании вновь созданной румынской нации. Так было закреплено разделение и удаление жителей Румынии из корпуса славянского народа. С тех пор румын в Европе называли «бастионом Западной Европы перед северным гигантом» или «Фермопилами Европы». Во всяком случае, языковое отдаление и политический запрет на изучение прошлого Румынии «неподобающими» учеными привели к признанию вновь созданной «романской» страны римских солдат (что в переводе значит слово румын) и к ограничению интереса к этой стране особенно среди сербов. Запад и в России пытается делать то же, что в Сербии. Поэтому важно изучать сербский опыт, потому что как говорит один русский исследователь: «Вы, сербы, наши нервы». Раскол русского народа осуществляется путем создания русофобских народов по образцу Украины и Белоруссии и в самой Российской Федерации. Попытка цветной революции в Белоруссии при поддержке белорусских русофобов со стороны Запада говорит о многом. Также появление в социальных сетях профилей, которые подталкивают на создание новых народов в Российской Федерации нельзя игнорировать.

Политическое поведение православных славян и поиск ответа на агрессию Запада

Славяне по-разному реагировали на все эти поражения. Как правило об утраченных территориях быстро забывали, а оставшееся на них славянское население подвергалось ассимиляции, такая практика существует и сегодня и у сербов, и у русских, даже когда речь идет о диаспоре, т. е. экономической миграции. Конечно, были и другие реакции в направлении поиска методов сопротивления агрессии Запада. В этом случае славяне требовали единства. Напомним, что существовали четыре таких движения: славянофилы, панслависты, неослависты и всеслависты. Все они пытались предложить решения славянского вопроса, но результата не было. Откровенно говоря, результат был противоположен искомому — евразийство, как интеграционный проект с неславянскими народами. Исследователи славянского вопроса подчеркивают, что немцы, а сегодня и другие с Запада с XI века, после раскола христианства (есть мнения, что все началось в VIII веке во время войн Карла Великого) использовали подобную стратегию в борьбе против славян, а те не нашли способ сохранить себя, что является невероятным поражением. Действительно, войны, которые Запад начинал против славян, последние выигрывали, неся огромные потери, но в политической и культурной борьбе они проигрывали, особенно в навязанной «войне идентичностей», где отмечается отсутствие сильного национального самосознания у славян и у русских, то есть склонность к быстрой ассимиляции с другими народами.

Сейчас всё дошло и до нас, то есть до отнятия территории и идентичности у Белоруссии и Сербии, их отдаления от православных славян и реинтеграции в культуру Запада и латинской идентичности. Именно мы (в том числе здесь присутствующие) живые свидетели этого процесса. Вопрос в том, будем ли мы как предыдущие поколения делать вид, что проблема не существует или попытаемся найти решение. Напомню, в науке главное не решение научной проблемы, а ее определение. Решение может быть найдено и через десять или сто лет, но важно дать определение проблеме. До сих пор мы приводили исторические данные, из которых видно, что наши предки не нашли ответ на уничтожение славян и отнятие их территорий. Разумеется, были неоспоримые успехи в обороне, прежде всего когда Запад нападал на поле боя. Первая и Вторая мировые войны убедительно это доказывают. Однако победить было необходимо, поскольку в планы нацистов входило уничтожение славян, особенно православных русских и сербов.

Тот факт, что между тем исчезло более 40 народов, говорящих на славянских языках, и размеры отнятых у них территорий, которые измеряются сотнями тысяч квадратных километров, об этом убедительно свидетельствует. А что сказать сегодня об Украине? Что от Украины останется в русском мире? Что сказать о социальной инженерии в Сербии, о создании новых ненавидящих сербов народов? Переживет ли Сербия и сербы этот эксперимент, или это их конец? На попытку заинтересовать некоторых российских коллег славянским вопросом обычно отвечают: «нам не нужна территория» или «Россия и так расширилась» (за счет Арктики и других территорий), забывая о том, что это территории без людей.

Надо ли напоминать, сколько русских осталось за пределами России после распада СССР? Почему и Россия невнимательно относится к своим людям? Но вернемся к агрессии Запада на страны православных славян. Что предпринимаем мы по вопросу культурологической агрессии (например, навязывания латиницы); по поводу социальной инженерии (создание новых народов), изменения нашей идентичности в направлении русофобии и сербофобии у отторгнутых славян (Украина и Черногория — только последние примеры) ответа мы не нашли.

Напомним, что Ратцель в своей книге «О законах пространственного роста государств» (1901) выделил семь законов экспансии:

1) Пространство Государства растет вместе с развитием его культуры.

2) Пространственный рост Государства сопровождается другими проявлениями его развития в сфере идеологии, производства, коммерческой деятельности, сильного «притягательного излучения», прозелитизма.

3) Государство расширяется, поглощая политические единицы с меньшим значением.

4) Граница — орган, расположенный на периферии Государства (которое понимается как организм).

5) Осуществляя свой пространственный рост, Государство стремится охватить все важнейшие для его развития регионы: побережье, устья рек, долины и вообще все богатые территории.

6) Начальный импульс экспансии приходит извне, поскольку Государство на расширение провоцирует государство (или территория) с очевидно более низким уровнем цивилизации.

7) Общая склонность к ассимиляции или поглощению слабых наций подталкивает к еще более выраженному продолжающемуся увеличению территорий, которое само себя подпитывает.

Ответ на экспансию Запада таким образом определенно должен начаться со сферы культуры, идеологии и только потом производства и т.д. Россия сегодня наступает газопроводами, Запад культурой и идеологией, Россия инвестирует в производство, а Запад инвестирует в неправительственные организации, которые пропагандируют западную систему ценностей и идеологию демократии.

Какие решения мы могли бы предложить?

Здесь мы хотели бы вспомнить митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева), потому что думаем, что опора на его размышления может привести к улучшению геополитического положения православных славян. О демократической западнической антимонархической формуле «раздела власти» владыка Иоанн говорит следующее: «Нашим народным традициям не подходит хваленый принцип «раздела власти», который как ржавчина разъедает всю систему государственного управления, противопоставляя органы власти один другому на всех уровнях, стимулируя бесконечные политические интриги, недобросовестность и карьеризм. Возможно и нужно говорить только о серьезном и гармоничном разделении функций единой по своей природе государственной власти, которая к тому же в лице своего Верховного Представителя должна быть избавлена от позорного и циничного цирка так называемых демократических народных выборов». Митрополит Иоанн утверждает, что ошибочно противопоставление самодержавия принципу народного представительства, но считает, что настоящий православный монархизм не должен иметь ничего общего с индивидуалистической концепцией западного парламентаризма, которая представляет собой «арену межпартийных схваток и источник общественных интриг, до тех пор пока не попадет под контроль ловких закулисных махинаторов, которые получат беспрепятственную свободу проворачивать свои темные дела во имя народа». Но владыка вместо безбожного и антинародного западнического парламентаризма предлагает христианскую альтернативу, основанную на традициях русской соборности, органической мысли и опоры на естественные общественные группы, которые существуют, с тех пор как существует человеческое общество. «Общее непосредственное избирательное право — явление аморальное и разрушительное, потому что развивает политический цинизм до невероятных масштабов, делает народ предметом бесчестных манипуляций, которые при современном развитии средств массовой информации приобретают действительно неудержимый размах. Почему никому не приходит в голову с помощью всеобщего голосования выбирать хирурга или судью, шофера или летчика? Разве работать скальпелем, управлять автобусом или самолетом тяжелее, чем управлять огромной страной, обремененной тяжелейшими проблемами? Источник власти один — Бог. Люди сами по себе не являются источником власти, сколько бы их не было, и как бы согласны друг с другом они не были. Народовластие, «народная власть» с христианской точки зрения бессмыслица. Народ никому не может передать свою «власть», потому что он этой власти просто-напросто не имеет.»

Итак, демократия это не решение, поэтому мы должны обратиться к утверждению православной политической культуры, а затем ее популяризации всеми современными средствами. До каких пор мы будем стыдиться своей политической культуры или считать ее менее ценной? Неслучайна атака на православную церковь как на Украине, в Белоруссии, так и в Сербии. За ней следует создание популярной массовой культуры, идеологии, производства, коммерческой деятельности и сильного «притягательного излучения» т. е прозелитизма. Сегодня условие для привлечения иностранных (западных) инвестиций и для выделения кредитов православным странам помимо всего прочего предоставление возможности работы тайных оккультных обществ и неправительственного сектора. Благодаря этому теряет смысл патриотизм. Зачем любовь к родине, когда представители власти взамен за инвестиции делают возможной работу в стране пятой колонны? Чтобы «притягательное излучение» осуществилось, нужно предложить общественности что-то лучше либерального тоталитаризма и деструктивизма. Напомним что большой успех в мире имела кратковременно разрекламированная идеология «суверенной демократии», которая была представлена как «Путинская идеология». Именно это «лучшее» должны предложить православные славяне, потому что и в духовной сфере сформировался фронт борьбы, подобный настоящему военному фронту во Второй мировой войне, конечной целью которого является уничтожение православных славян и распределение их земель между агрессорами.

Зоран Милошевич, Институт политических исследований (Белград, Сербия)