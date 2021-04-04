Париж, , 23:37 — REGNUM Во Франции расследуют информацию СМИ о том, что несколько министров участвовали в нелегальных вечеринках в ресторанах и клубах, которые тайно работали в период карантина. Об этом в своем Twitter сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен.

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«В связи с репортажем телеканала М-6 я попросил полицейского префекта Парижа проверить правильность приводимых там сведений», — написал министр.

Он добавил, что в случае, если информация окажется верной, то участники и организаторы нелегальных обедов будут наказаны.

Напомним, ранее в репортаже телеканала M6 говорилось о якобы действующем подпольном ресторане, расположенном в дорогом районе Парижа.

Также телеканал показал кадры с закрытой вечеринки, куда десятки людей пришли без масок и не соблюдают социальную дистанцию. По словам одного из посетителей, на вечеринке присутствовал ряд членов французского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки во Франции выявили почти 67 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. В результате этого их общее число стало составлять 4 822 470. За это же время во Франции скончались 185 пациентов с COVID-19, суммарное количество летальных исходов превысило 96 678.

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