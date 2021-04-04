Варшава, , 23:36 — REGNUM В аэропорту Варшавы из-за сообщения о бомбе были эвакуированы более 100 пассажиров и членов экипаж воздушного судна, принадлежащего авиакомпании Turkish Airlines. Об этом 4 апреля пресс-секретарь местного отделения пограничной охраны Дагмара Белец-Янас сообщила Польскому агентству печати.

По ее словам, специалисты в настоящее время проводят мероприятия по проверке самолета.

Белец-Янас добавила, что подозрительных предметов на борту воздушного судна пока обнаружено не было. По мнению пресс-секретаря местного отделения пограничной охраны, «сообщение о бомбе» может быть «анонимной шуткой».

Другие подробности пока неизвестны.

Как передавало ИА REGNUM, 2 апреля пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ сообщила, что на стоянке в аэропорту Сургута столкнулись два самолёта.