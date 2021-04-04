Москва, , 23:14 — REGNUM В России предстоящим летом ряду регионов угрожает засуха, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Так, риск засухи существует в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также в Воронежской и Тамбовской областях.

Вильфанд уточнил, что такая угроза сформировалась из-за дефицита продуктивной влаги в почве.

«В остальных регионах ситуация нормальная», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФРоман Вильфанд сообщил, что в эти выходные температура воздуха в Европейской части России опустится ниже 0 °C.

Также он уточнил, что характерной погодой для центральной части европейской России будет дождь и мокрый снег, а 3 апреля — облачная с прояснениями погода и небольшие осадки в виде мокрого снега.