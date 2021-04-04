Мехико, , 22:59 — REGNUM У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы сейсмологами в 21:43 мск. Ближайший город находился в 99 км от эпицентра. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля Геологическая служба США сообщила, что у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9.

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