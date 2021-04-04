Киев, , 22:49 — REGNUM Российская сторона постепенно сокращает транзит голубого топлива через территорию Украины. Об этом 4 апреля сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на странице в соцсети Facebook.

По его словам, завершения строительства «Северного потока — 2», который пройдет по дну Балтийского моря из России до Германии, важно не допустить Киеву.

Глава «Оператора ГТС Украины» добавил, что транзит голубого топлива Украиной — важный «элемент энергетической и милитарной безопасности», а не только значительный доход.

Как передавало ИА REGNUM, протест двух немецких экологических организаций, которые добавилась отмены разрешения на прокладку «Северного потока — 2», ранее отклонило Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии.

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