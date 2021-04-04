Париж, , 22:26 — REGNUM Почти 67 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки во Франции. Об этом 4 апреля сообщила санитарная служба страны.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 66 794 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 4 822 470.

Также сообщается, что за это же время во Франции скончались 185 пациентов с COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов превысило 96 678.

Как передает ИА REGNUM, 25 марта президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции заявил, что ЕС собирается занять лидирующую позицию в мире по объему выпуска вакцин от COVID-19 к лету 2021 года.

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