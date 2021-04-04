Москва, , 21:46 — REGNUM Соболезнования родным и близким футболиста молодёжной команды «Знамя Труда» Никиты Сидорова, скончавшегося 4 апреля во время товарищеского матча в Подмосковье, выразил Российский футбольный союз (РФС). Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

«Умер игрок … Никита Сидоров, — говорится в сообщении. — РФС выражает искренние соболезнования родным и близким».

Как передавало ИА REGNUM, 4 апреля начальник команды Дмитрий Пинин сообщил, что футболист молодежной команды «Знамени Труда» Никита Сидоров скончался в подмосковном Орехово-Зуево во время матча.

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