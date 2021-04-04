Москва, 4 апреля, 2021, 21:34 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о лишении сана протодиакона Андрея Кураева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«На издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви, который был избран им в свое время», — говорится в резолюции патриарха.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2020 года церковный суд вынес решение лишить Кураева сана. Чтобы вердикт вступил в силу, соответствующее решение должен был принять патриарх Кирилл.

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