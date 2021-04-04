Женева, Швейцария, , 21:19 — REGNUM За последние сутки на планете Земля зафиксировано 510 365 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных в мире составляет 130 422 190. Такие данные приводит 4 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 10 173 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 842 135.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее ВОЗ сообщала о более 662 тыс. новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявили более 662 тыс. носителей SARS-CoV-2