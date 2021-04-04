Приштина, , 21:35 — REGNUM Вечером 4 апреля парламент Косово избрал Вьосу Османи президентом. Османи участвовала в парламентских выборах 14 февраля в составе списка «Движения за самоопределение», ее движение «Дерзай» присоединилось к «Самоопределению» ради реализации тактических целей.

Вьоса Османи Kuvendi i Republikës së Kosovës

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в голосовании приняли участие 82 депутата. Османи была избрана президентом после третьего раунда голосования.

С 5 ноября 2020 года по 22 марта 2021 года Османи занимала пост и.о. президента Косово после ареста Хашима Тачи Специальным трибуналом по Косово и его транспортировки в Гаагу.

Читайте также: После нас — хоть потоп: во что обойдется Косово и Сербии помощь Трампа

Османи родилась 17 мая 1982 года в Митровице, получила высшее образование на факультете юстиции в Приштинском университете. Магистратуру и аспирантуру политик закончила в Питтсбургском университете в Пенсильвании, в США.

Османи четыре раза получала депутатский мандат, 3 февраля 2020 года стала первой женщиной, избранной на пост главы парламента Косово.

Замужем, мать двоих дочерей-близняшек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово пообещали помощь детям с аутизмом