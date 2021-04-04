Вашингтон, , 21:15 — REGNUM В Соединенных Штатах началась четвертая волна коронавируса, заявил профессор Университета Миннесоты, эпидемиолог Майкл Остерхолм. Об этом сообщает Fox News.

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«Я считаю, что да», — ответил он на вопрос, что в стране началась четвертая волна коронавируса.

По его словам, в некотором смысле США находятся «почти в новой пандемии». В то же время он считает хорошей новостью, что существующие вакцины от COVID-19 эффективны против британского штамма.

Напомним, в мире число умерших от осложнений, вызванных COVID-19, приближается к отметке 2,9 млн человек.

Всего в мире выявлено 130,5 млн случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев заражения выявлено в США — 30,6 млн. В России выявлено 4,5 млн случаев заражения SARS-CoV-2.