София, , 20:43 — REGNUM В Болгарии на выборах в парламент республики побеждает правящая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил. Об этом свидетельствую данные экзитполов.

Так, за ГЕРБ проголосовали порядка 25,7% избирателей. За Болгарскую социалистическую партию — около 17,6% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Болгарии сегодня, 4 апреля, прошли парламентские выборы.

В парламентских выборах в Болгарии принимают участие 22 партии, восемь коалиций, а также ряд независимых кандидатов. Всего на парламентские мандаты претендуют 6985 кандидатов, самих мандатов — 240. Парламент в Болгарии однопалатный. Выборы проходят раз в четыре года.