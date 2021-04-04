Орехово-Зуево, Московская область, , 20:38 — REGNUM В подмосковном Орехово-Зуево во время матча скончался футболист молодежной команды «Знамени труда» Никита Сидоров. Об этом 4 апреля сообщил начальник команды Дмитрий Пинин журналистам ТАСС.

По его словам, трагедия произошла на местном стадионе «Торпедо».

»Действительно, это так (18-летний защитник молодежной команды скончался), — сказал Пинин. — .. Это случилось».

Другие подробности он не привел.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 г. в Омске был убит экс-игрок футбольного «Иртыша» Егор Дробыш.