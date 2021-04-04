Доха, 4 апреля 2021, 20:16 — REGNUM В Катар прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба офиса украинского лидера в Telegram.
«Зеленский … прибыл с официальным визитом в Государство Катар», — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинского лидера сопровождает его супруга Елена.
Ожидается, Зеленский проведет переговоры с главой правительства, министром внутренних дел Государства Катар Халидом бин Халифой Аль Тани и с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Как передавало ИА REGNUM, 2 апреля президент США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону.
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