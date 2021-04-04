Москва, , 20:11 — REGNUM Ушёл из жизни бывший руководитель ПО «Камаз» Николай Бех, сообщило 4 апреля корпоративное издание «Вести «Камаза».

"Накануне (3 апреля) в возрасте 75 лет скончался российский промышленник и ученый Николай Бех — руководитель «Камаза2 в 1987—1997 годах», — говорится в сообщении.

Напомним, Бех работал в Тольятти на заводе «ВАЗ», на «Камазе» был генеральным директором. Также он занимал руководящие посты в том в компаниях «Сибур» и «Курганмашзавод». За свою жизнь Бех написал 30 научных статей и книг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на 70-м году жизни ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино Нина Зоткина.

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