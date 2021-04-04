Ишим, Тюменская область, , 20:03 — REGNUM Тюменский Ишим взбудоражила новость о проводимых за городом собачьих боях. Информация с фотографиями жестокого состязания животных появились в паблике «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ишимцы отмечают, что на фото запечатлён известный в городе заводчик собак. Мало того, в числе зрителей жестоких поединков между животными наблюдаются женщины и ребёнок. Сообщается о высоких ставках на собаку-победителя. Меж тем, закон «Об ответственном обращении с животными» запрещает собачьи бои.

«Посмотрите на эти лица… сколько в них безразличия и жестокости. Какие только матери их рожали и воспитывали? Самое страшное, что и дети, и женщины стоят, и наблюдают этот беспредел. Совсем души дьяволу продали», — возмущается участница паблика.

В комментариях отмечается, что по факту публикации проводится полицейская проверка.

«Просьба прекратить травлю в соцсетях семей, чьи лица на фото. Пост был выложен кем-то, кто очень хотел насолить! Полиция проводит проверку и каждого участника уже опросили», — написал один из комментаторов.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области порталу 72.ru подтвердили инициацию проверки.