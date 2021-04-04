Кишинёв, , 19:54 — REGNUM За минувшие сутки в Молдавии выявили 693 случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным министерства, за время пандемии в стране выявили 235 087 носителей коронавируса. Из них признаны медиками выздоровевшими 215 091 человек.

Отмечается, что за время пандемии в стране от COVID-19 скончались более 5,1 тыс. пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили более 1,2 тыс. носителей SARS-CoV-2.

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