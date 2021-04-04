Киев, , 19:43 — REGNUM Указ, в соответствии с которым на Украине создаётся национальный план вакцинации населения от COVID-19, подписал президент страны Владимир Зеленский. Об этом 4 апреля сообщается на сайте офиса украинского лидера.

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«Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО Украины от 2 апреля «О нацплане вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19», вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, до конца 2021 г.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение недели правительство Украины должно определить источники и сроки поставки вакцин от COVID-19, а также установить минимально необходимое ежемесячное количество прививок.

Как передавало ИА REGNUM, 4 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в стране за сутки выявили 13 738 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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