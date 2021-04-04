Прага, , 19:42 — REGNUM В Чехии в Теплицком районе Устецкого края в результате столкновения двух грузовых поездов погиб машинист. Об этом сообщил представитель службы скорой помощи Устецкого края Прокоп Воленик.

«По неизвестным пока причинам в районе села Светец произошло столкновение двух товарных поездов, при этом были ранены машинисты обоих составов, один из которых на месте скончался», — цитируют его местные СМИ.

По его словам, один из поездов перевозил газ пропан-бутан, из-за чего начался пожар. Спасатели быстро потушили огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля на Тайване произошло крушение пассажирского поезда, перевозившего около 500 человек. Сход с рельсов поезда, по предварительной версии, произошел из-за плохо припаркованной камнеуборочной техники.

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