Архангельск, , 23:26 — REGNUM Итоги губернатора Цыбульского, жестокое убийство и тарифы за вывоз мусора стали самыми обсуждаемыми темами среди жителей Архангельской области на уходящей неделе.

Архангельская область Иван Шилов © ИА REGNUM

Подытожил

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на минувшей неделе подвел итоги первого года работы в регионе. В числе перечисленных заслуг правительства — 353 квадратных метра построенного социального жилья, привлечение 156 млн рублей на расселение ветхого жилфонда, 205 км отремонтированных дорог, 11 построенных детских садов и развитие первичного звена здравоохранения. Видеопост об итогах работы набрал свыше 300 комментариев — подписчики поспешили напомнить губернатору, что в его работе было не всё так гладко.

«Александр Витальевич, помнится, в сентябре 2020 года, перед выборами, Вы обещали родителям Лесозаводской школы п. Коноша в случае невозможности начать строительство летом 2021 года нового здания для школы ЛИЧНО ПРИЕХАТЬ на встречу с родителями. И что? Недавно получила ответ от министерства образования Архангельской области, что только в октябре 2021 года будет рассматриваться вопрос о внесении в программу 2022−2024 годов. Здание школы РУХНЕТ, дожидаясь обещанного. Вы этого ждёте?! Вы же сами были в школе — с порога почувствовали запах, сказали: «Тут не надо показывать, где находятся туалеты», — написала Елена Балашова.

«А что с регоператором? Обещали разобраться, и мы не забыли. От завышенного тарифа страдает каждый житель, а выгоду получают обожравшиеся. Не кормится ли с этого стола кто-то из нынешнего руководства? Уроки Орловской администрации, похоже, не усвоены», — заметил Вячеслав Григорьянц.

«Цыбульский годовщину прихода на должность губернатора празднует, а люди в области до сих пор без воды сидят, и неизвестно, когда та вода будет. Ни слова о том, как прошла зима в области, потому как на ситуации этой зимой пиара не сделаешь. А у нас на севере основной вопрос — как перезимовали? Первый раз за всю свою жизнь я металась по городу в поисках работающей колонки, чтобы добыть воды на питье и еду, о стирке, помыться даже мыслей не было. Такие вот реальные результаты правления Цыбульского», — высказалась Наталия Порошина.

Пожаловались северяне и на финансовые трудности.

«А не вернуть ли присвоение звания «Ветеран труда АО» хотя бы тем, кто в АО 40 лет проработал? Наград от правительства, депутатов и губернатора не светит, а работаю с 17 лет… но счета за отопление по 5−7 тысяч — это просто… слов нет! При пенсии-то около 15», — предложила Юлия Андреева.

Отметились в комментариях и сторонники губернатора.

«Работа проделана огромная!!! Сделано немало, намечены грандиозные планы, а сколько ещё предстоит сделать!!! Спасибо Вам огромное за новое видение будущности развития Архангельской области!!! За отношение к людям, вопреки их агрессии от усталости и разочарования от властей. Понадобятся годы, чтобы вернуть веру и уважение к властям, но Вы, Александр Витальевич, на правильном пути! То, что Вы делаете и с каким отношением, дорогого стоит!!! Дальнейших Вам успехов в созидании нашего Севера!!! С уважением семья Орловых!!!»

Александр Витальевич Цыбульский Kremlin.ru

Жестокая расправа

Жителю Новодвинска, убившему и расчленившему свою 33-летнюю подругу, предъявили обвинение. Он объяснил, что ссора между ними произошла из-за беспочвенной ревности девушки. Событие стало одним из самых обсуждаемых среди пользователей «ВКонтакте», и отнюдь не все встали на защиту жертвы.

«Девочки, не давайте повода дать вам по лбу! Не провоцируйте нас, даже интонацией голоса!» — высказался Сергей Сергеев.

«Сергей, а что у вас такая слабая психика, что вы из-за слов готовы убить человека? Ну, или хотя бы ударить…» — уточнила Наталья Венецкая.

«Да, бывает завожусь», — признался собеседник.

«Я б не судила так категорично. Никто не знает, что произошло, может довела. Не исключено, что у молодого человека проблема с психическим состоянием», — предположила Вера Телегина.

«Вера, какая разница, кто кого довел! Проблемы с психикой? Значит, лечиться и от общества подальше! Может, нам ещё его пожалеть? Это ж как надо обидеться, чтоб расчленить человека!» — возмутилась Наталья Алексеева.

«Плохое население»

Региональный оператор по обращению с ТКО обвинил жителей Архангельской области в мусорном коллапсе — люди не хотят оплачивать счета за вывоз мусора. Долг уже превысил 317 млн рублей. Судя по реакции населения в соцсетях, быстро эту проблему решить не удастся.

«Так удобно всё на население валить. Город не убирают — население виновато, мусор плохо вывозят — опять население. Плохое население им попалось, не повезло беднягам», — иронично отметила Елена Филатова.

«У нас во дворе вообще помойка у баков. 13 домов и 5 баков. Вывозят не своевременно. Ругаться уже надоело с ними. А потом удивляются, почему люди не платят. Только платежи выставляют, а работу свою нормально выполнить не хотят», — согласилась Катюша Катюша.

«Судебные приказы — это оферта. Отменяются очень просто путём направления возражения в суд. ст.129 ГПК РФ. Так что не пугайте людей своими писульками», — написал Виталий Сухачев.

«Насколько я понимаю, раньше население напрямую АМПК и САХ денег не платили. Это входило в «содержание». Получается, что гражданам «мусорной реформой» ввели очередной налог. Как и всегда: за одно и то же платим по несколько раз», — сделал выводы Олег Латухин.