Архангельск, 4 апреля, 2021, 23:26 — ИА Регнум. Итоги губернатора Цыбульского, жестокое убийство и тарифы за вывоз мусора стали самыми обсуждаемыми темами среди жителей Архангельской области на уходящей неделе.

Иван Шилов ИА REGNUM Архангельская область

Подытожил

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на минувшей неделе подвел итоги первого года работы в регионе. В числе перечисленных заслуг правительства — 353 квадратных метра построенного социального жилья, привлечение 156 млн рублей на расселение ветхого жилфонда, 205 км отремонтированных дорог, 11 построенных детских садов и развитие первичного звена здравоохранения. Видеопост об итогах работы набрал свыше 300 комментариев — подписчики поспешили напомнить губернатору, что в его работе было не всё так гладко.

«Александр Витальевич, помнится, в сентябре 2020 года, перед выборами, Вы обещали родителям Лесозаводской школы п. Коноша в случае невозможности начать строительство летом 2021 года нового здания для школы ЛИЧНО ПРИЕХАТЬ на встречу с родителями. И что? Недавно получила ответ от министерства образования Архангельской области, что только в октябре 2021 года будет рассматриваться вопрос о внесении в программу 2022−2024 годов. Здание школы РУХНЕТ, дожидаясь обещанного. Вы этого ждёте?! Вы же сами были в школе — с порога почувствовали запах, сказали: «Тут не надо показывать, где находятся туалеты», — написала Елена Балашова.

«А что с регоператором? Обещали разобраться, и мы не забыли. От завышенного тарифа страдает каждый житель, а выгоду получают обожравшиеся. Не кормится ли с этого стола кто-то из нынешнего руководства? Уроки Орловской администрации, похоже, не усвоены», — заметил Вячеслав Григорьянц.

«Цыбульский годовщину прихода на должность губернатора празднует, а люди в области до сих пор без воды сидят, и неизвестно, когда та вода будет. Ни слова о том, как прошла зима в области, потому как на ситуации этой зимой пиара не сделаешь. А у нас на севере основной вопрос — как перезимовали? Первый раз за всю свою жизнь я металась по городу в поисках работающей колонки, чтобы добыть воды на питье и еду, о стирке, помыться даже мыслей не было. Такие вот реальные результаты правления Цыбульского», — высказалась Наталия Порошина.

Пожаловались северяне и на финансовые трудности.

«А не вернуть ли присвоение звания «Ветеран труда АО» хотя бы тем, кто в АО 40 лет проработал? Наград от правительства, депутатов и губернатора не светит, а работаю с 17 лет… но счета за отопление по 5−7 тысяч — это просто… слов нет! При пенсии-то около 15», — предложила Юлия Андреева.

Отметились в комментариях и сторонники губернатора.

«Работа проделана огромная!!! Сделано немало, намечены грандиозные планы, а сколько ещё предстоит сделать!!! Спасибо Вам огромное за новое видение будущности развития Архангельской области!!! За отношение к людям, вопреки их агрессии от усталости и разочарования от властей. Понадобятся годы, чтобы вернуть веру и уважение к властям, но Вы, Александр Витальевич, на правильном пути! То, что Вы делаете и с каким отношением, дорогого стоит!!! Дальнейших Вам успехов в созидании нашего Севера!!! С уважением семья Орловых!!!»

Kremlin.ru Александр Витальевич Цыбульский

Жестокая расправа

Жителю Новодвинска, убившему и расчленившему свою 33-летнюю подругу, предъявили обвинение. Он объяснил, что ссора между ними произошла из-за беспочвенной ревности девушки. Событие стало одним из самых обсуждаемых среди пользователей «ВКонтакте», и отнюдь не все встали на защиту жертвы.

«Девочки, не давайте повода дать вам по лбу! Не провоцируйте нас, даже интонацией голоса!» — высказался Сергей Сергеев.

«Сергей, а что у вас такая слабая психика, что вы из-за слов готовы убить человека? Ну, или хотя бы ударить…» — уточнила Наталья Венецкая.

«Да, бывает завожусь», — признался собеседник.

«Я б не судила так категорично. Никто не знает, что произошло, может довела. Не исключено, что у молодого человека проблема с психическим состоянием», — предположила Вера Телегина.

«Вера, какая разница, кто кого довел! Проблемы с психикой? Значит, лечиться и от общества подальше! Может, нам ещё его пожалеть? Это ж как надо обидеться, чтоб расчленить человека!» — возмутилась Наталья Алексеева.

«Плохое население»

Региональный оператор по обращению с ТКО обвинил жителей Архангельской области в мусорном коллапсе — люди не хотят оплачивать счета за вывоз мусора. Долг уже превысил 317 млн рублей. Судя по реакции населения в соцсетях, быстро эту проблему решить не удастся.

«Так удобно всё на население валить. Город не убирают — население виновато, мусор плохо вывозят — опять население. Плохое население им попалось, не повезло беднягам», — иронично отметила Елена Филатова.

«У нас во дворе вообще помойка у баков. 13 домов и 5 баков. Вывозят не своевременно. Ругаться уже надоело с ними. А потом удивляются, почему люди не платят. Только платежи выставляют, а работу свою нормально выполнить не хотят», — согласилась Катюша Катюша.

«Судебные приказы — это оферта. Отменяются очень просто путём направления возражения в суд. ст.129 ГПК РФ. Так что не пугайте людей своими писульками», — написал Виталий Сухачев.

«Насколько я понимаю, раньше население напрямую АМПК и САХ денег не платили. Это входило в «содержание». Получается, что гражданам «мусорной реформой» ввели очередной налог. Как и всегда: за одно и то же платим по несколько раз», — сделал выводы Олег Латухин.