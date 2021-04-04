Москва, , 19:32 — REGNUM Алексей Поляков стал тренером вратарей «Локомотива» (Москва) — молодежного состава. Об этом 4 апреля сообщается на сайте футбольного клуба.

«Эмоции от возвращения самые положительные. Вернулся, скажем так, домой. … Здесь знакома практически каждая дорожка. Могу ходить с закрытыми глазами. Ребят я помню еще по академии. … Давно их не видел и рад вернуться к работе с ними», — отметил Поляков.

Ранее он занимал должность тренера вратарей в «Торпедо"(Москва).

Поляков выступал в системе «Локомотива» в 1995 — 2008 гг. Голкипер завершил карьеру футболиста в 2012 г. во второй команде клуба, в 2016 — 2019 гг. — работал тренером вратарей во второй и основной команде железнодорожников.