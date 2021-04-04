Екатеринбург, 4 апреля 2021, 20:08 — REGNUM В Екатеринбурге футбольный клуб «Урал» одержал победу над командой «Арсенал» из Тулы. Игра в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги прошла на стадионе «Екатеринбург Арена».

Радость Гаджимурадова
Радость Гаджимурадова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Арсенал зарабатывает пенальти
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Аугустыняк останавливапет Ткачева
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Борьба за верховой мяч
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Гаджимурадов на газоне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Гаджимурадов удваивает преимущество Урала
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Итоговый счёт составил 2:0. Голы забили Павел Погребняк и Рамазан Гаджимурадов.

Герасимов борется за верний мяч
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Горан Чаушич
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Григорий Иванов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Джордживичу оказывают медицинскую помощь
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Дмитрий Парфенов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Довбня против Бикфалви
Довбня против Бикфалви
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Таким образом, сейчас «Урал» имеет 29 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. А у «Арсенала» в наличии есть 17 очков, эта команда находится на 14-й позиции. Следующая игра «Урала» пройдёт 11 апреля в Москве с командой «Динамо».

Егор Шамов
Егорычев и Довбня
Егор Шамов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Егорычев и Довбня
Алексей Колчин © ИА REGNUM

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