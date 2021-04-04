Калуга, , 19:27 — REGNUM В Калужской области проводится доследственная проверка по факту возгорания электропоезда сообщением «Малоярославец — Москва». Об этом 4 апреля сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

По предварительным данным, возгорание кабины машиниста электропоезда произошло на седьмом пути железнодорожной станции Малоярославец. В результате ЧП никто не пострадал.

«Следователи … продолжают осмотр места происшествия, подвижного состава, опрашивают членов локомотивной бригады, — говорится в сообщении. — … Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося».

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Как передавало ИА REGNUM, 4 апреля в Калужской области в электричке произошел пожар.

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