4 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

В сети обсудили акцию протеста у консульства России в Одессе, устроенную радикальными националистами.

Светлана Рыбина, , 22:29 — REGNUM Акция протеста под стенами российского посольства в Одессе, которую организовали радикальные националисты из партии «Нацкорпус», вызвала бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 4 апреля в социальной сети Facebook.

Рубинштейн Давид Исакович. Одесса. 1932

«Когда уже Россия разорвёт все отношения с Украиной? Все отключить и послать!» — написала Olga K.

Многие пользователи не могут понять: почему в Одессе, где произошло ужасное преступление, которое теперь вспоминают каждое 2 мая, до сих пор существует российское консульство? Граждане считают, что это попросту недопустимо.

«Одно не могу понять: что наши там делают? Ждут, когда их сожгут?!» — пишет Галина С.

Некоторые комментаторы совершенно не удивились такому стечению обстоятельств. Граждане уверены, что разного рода нацисты стали обыденным делом для современной Украины.

«Ничего нового. Нацисты гуляют по Украине. А не пора ли закрывать российские консульства в этой стране?» — задаётся вопросом Сергей Б.

Часть людей уверена, что непотребные акции протеста у российского посольства выглядят скорее мерзко, нежели угрожающе.

«Ради кала? А они могли собраться у консульства великой державы ради чего-нибудь другого? Или это хуторянский движ такой: собраться ради личных экскрементов около посольства серьёзной страны?» — пишет Александр И.

Консульство России в Одессе. Украина Mid.ru

Ряд комментаторов призвали украинских радикальных националистов идти не к российскому консульству, а к американскому. Ведь именно США теперь управляют их страной, как марионеткой.

«Не к правильному посольству пришли, надо идти к посольству США и плакат держать с надписью «Пошли вон с православных земель!» — поделилась своим мнением Инна И.

Нашлись и те, кто обратил внимание на то, что радикальные настроения не носят созидательного характера, а значит, на таких настроениях ничего создать не получится.

«Любой радикализм — это начало развала страны. Ни один радикализм в мире не привел еще ни одну страну в мире к успеху и процветанию», — считает Artem D.

Напомним, 3 апреля в пресс-службе украинской партии «Нацкорпус» сообщили, что националисты под их управлением устроили акцию протеста у консульства России в Одессе.