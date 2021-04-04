Братислава, , 19:21 — REGNUM В Словакии почтили память советских воинов-освободителей, павших при освобождении Братиславы. Об этом 4 апреля сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Словакии Владислав Куликов.

По его словам, поклониться памяти героев-красноармейцев на территорию мемориального комплекса «Славин» приходят жители Словакии, а также находящиеся в городе граждане РФ и граждане других государств.

Также в церемонии принял участие премьер-министр страны Эдуард Хегер. Он возложил венок к памятнику освобождения от фашизма на площади Эвжена Сухоня в центре Братиславы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в Варшаве на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры перезахоронили останки 54 советских солдат, погибших при освобождении столицы Польши в годы Великой Отечественной войны.

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