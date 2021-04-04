4 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 20:51 — REGNUM Заявление председателя Госдумы Вячеслав Володин, в котором он призвал обсудить исключение Украины из Совета Европы после гибели ребёнка в Донбассе, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 4 апреля в социальной сети Facebook.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Соболезнования родным погибших мирных жителей. Володин прав! Нужно исключить Украину из Совета Европы!» — написала Елизавета П.

Многие пользователи поддержали предложение Володина и призвали показать Европе, что на самом деле из себя представляет Украина. Но другие граждане обратили внимание, что России не следует апеллировать к Европе в вопросах, связанных с Украиной и Донбассом.

«Володин до сих пор питает какие-то надежды относительно Европы? Уже всем понятно, что им наплевать. Хватит жить с оглядкой на кодлу русофобов!» — обращается Алексей Т.

Некоторые комментаторы обратили внимание, что смерть ребёнка в Донбассе не станет для Европы удивительным фактом об Украине. Все всё и так знают, убеждены люди, и поэтому никто ничего признавать не собирается.

Совет Европы Antonio Bonanno

«Не признают ни за что, что погиб ребёнок. И тех, которые до него погибли, тоже не признают, как и в Одессе, которых убивали и жгли, не признают. Не было ничего, и весь сказ. Противно ещё, что все правду знают, но пишут в обсуждениях то, во что сами не верят. За исключением конченых дебилов. Те верят и в то, что погибшие мирные люди, включая детей, — выдумка пропаганды», — предполагает Nataliya K.

Часть людей пришла к выводу, что не Украину следует выдворять из Совета Европы, а самой России надо покинуть эту русофобскую организацию.

«Зачем? Нам самим надо выйти из этой организации. Нам там делать нечего», — поделился своим мнением Денис О.

Потому что руководство Совета Европы никогда не исключит Украину, даже если к власти в этой стране придёт Гитлер.

«Не исключат. Они ж её поддерживают во всех проявлениях. Они будут молчать. Старший партнёр рта не позволит открыть», — пишет Алла С.

Большинство комментаторов оказались уверены, что Совет Европы является марионеткой Соединённых Штатов, и поэтому России нет никакого смысла тратить время на то, чтобы доказывать европейцам очевидные истины.

«Бесполезно. Европа даже слова не сказала. Это же не Навальный. Там бы они орали до хрипоты. Как на Украине, так и в Европе, всё решает вашингтонский обком. А ему необходима очередная война», — считает Татьяна Е.

Напомним, 3 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал обсудить исключение Украины из Совета Европы после гибели ребёнка в Донбассе.