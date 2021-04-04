Москва, , 19:11 — REGNUM Согласно данным исследования Аналитического центра НАФИ и Министерства экономического развития Российской Федерации от 23 ноября 2020 года, почти треть (29%) россиян изъявили готовность попробовать себя в предпринимательской деятельности, причем уже 7% планируют стать предпринимателями в течение трех лет.[1]

Учитывая, что среди россиян, готовых попробовать себя в предпринимательстве, 60% составляют молодые люди 14 — 34 лет, т. е. в наиболее благоприятном для получения образования возрасте, можно предположить, что обучение предпринимательству будет занимать достойное место на рынке образовательных услуг. Но можно ли обучить предпринимательской деятельности? И если да, то как? Попытки ответить на поставленные вопросы осложняются отсутствием общепринятых критериев успешности обучения навыкам предпринимательской деятельности.[2]

Эксперты Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, ведущего экономического вуза, утверждают: «Можно обучить предпринимательству, но не факт, что в результате получится успешный предприниматель».Данная позиция не противоречит результатам фундаментального исследования[3], в соответствии с которым без врожденных качеств (торговца, инженера, завоевателя, изобретателя, организатора), стать успешным предпринимателем практически невозможно. Однако необходимость природной склонности к предпринимательству не означает ее достаточности для выдающихся достижений в этой области и не исключают актуальности специального «предпринимательского» образования, по крайней мере, в общем случае.

Приведенные результаты целесообразно проанализировать в свете рейтинга лидеров Forbes.

Так, богатейшие российские предприниматели первого поколения, чей возраст превышает 55 лет[4], в абсолютном большинстве имеют образование в области точных наук, экономисты среди них представлены слабо (среди них можно назвать, например Михаила Прохорова).

Среди россиян в возрасте до 40 лет, вошедших в число богатейших людей мира[5], соотношение «технарей» и экономистов составляет уже 3:1. Сравнивая данные о богатейших бизнесменах России, не достигших 40 лет[6], выявлено, что доля экономистоввозрастает до 30%. Показательно, что самый молодой представитель десятки лидеров, 24-летний Дени Бажаев, получил экономическое образование в МГИМО и Лондонской школе экономики.[7]

В то же время среди наиболее перспективных молодых (до 30 лет) предпринимателей, еще не ставших богатейшими, но демонстрирующих очевидный лидерский потенциал[8], 50% получили (в одном случае незавершенное) образование в области точных наук, при этом экономисты среди них отсутствуют (хотя Максим Древаль обучался на факультете бизнес-информатики НИУ-ВШЭ). Деятельность этой группы предпринимателей в 100% случаев связана с информационными технологиями или робототехникой.

Приведенные выше данные взяты из открытых источников и могут быть неполными. В частности, по ним нельзя судить о том, какую часть учебного плана предпринимателей-экономистов составляли «предпринимательские» дисциплины. Однако, обобщая имеющиеся данные, можно констатировать востребованность специальных знаний по экономике, так или иначе включающих сведения о предпринимательской деятельности, среди молодых лидеров Forbesв сравнении со старшими, а также выдающиеся перспективы предпринимательства в области IT и робототехники.

Таким образом, на вопрос о том, предпринимателями рождаются или становятся, имеются основания ответить следующим образом: врожденный талант представляет собой необходимое, но не всегда достаточное условие предпринимательского успеха: в условиях трансформации экономики и различных рынков зачастую требуются специальные знания.

Что касается вопроса о том, как учить предпринимательству, многие вузы, в том числе Финансовый университет, двигаются в двух направлениях подготовки предпринимателей:

— предпринимательство как самостоятельная программа подготовки;

— отдельные дисциплины (курсы), формирующие необходимые навыки для успешного предпринимательства.

При этом прошедший «предпринимательскую» программу подготовки неуспешный предприниматель (или вовсе не предприниматель) едва ли может рассматриваться как идеал выпускника, к которому стремится вуз. В любом случае Финансовый университет руководствуется афоризмом:"Мы учимся не для школы, а для жизни». Недаром среди выпускников Финуниверситета, состоявшихся в предпринимательской деятельности, можно назвать Михаила Прохорова, Кирилла Писарева, Наума Бабаева, Андрея Бокарева, Сергея Саркисова, Сергея Солонина, Александра Чил-Акопова, Дарью Алексееву, Артема Большакова, Алексея Васильчука, Викторию Салтыкову и др.

В соответствии с убежденностью в том, что знания и навыки должны применяться на практике, Финуниверситет регулярно проводит анализ рынков труда, взаимодействуя с партнерскими организациями, выпускниками, стейкхолдерами, выявляя востребованные качества, описывая тренды экономики труда. Результатом этой деятельности стал, в частности, Атлас профессий[9], состоящий из 413 наиболее перспективных на российском рынке труда профессий и описаний запрашиваемых работодателями компетенций, среди которых есть и «Предприниматель (собственник бизнеса)», «Специалист по бизнес-планированию» и др.

При обучении вузы применяет практико-ориентированный подход, апробируя программы «Стартап как диплом» на факультете «Высшая школа управления», реализуя проект по студенческим стартапам, всевозможные карьерные мероприятия, организуя взаимодействие студентов с талантливыми выпускниками-предпринимателями и участие последних в разработке учебных планов и материалов и т.п.

Стратегия Финансового университета представляется вполне соответствующей мировым образовательным трендам и целям обучения предпринимательству, по крайней мере, если мы разделяем мнение выдающегося теоретика менеджмента Питера Друкера: «Предпринимательство — это не наука и не искусство. Это практика».

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[1] Почти треть россиян хотят стать предпринимателями: https://nafi.ru/analytics/pochti-tret-rossiyan-khotyat-stat-predprinimatelyami-/

[2] Обучение предпринимательству в вузах России и мира: зачем, как и с какими результатами? / Авт. коллектив: П. С. Сорокин, А. Б. Повалко и др. М.: НИУ ВШЭ, 2020. 48 с.

[3] Пономарев О.Б. TERIS — код предпринимателя и инструмент выявления его проблем // Российское предпринимательство. 2018. Том 19. № 1. С. 207−216.

[4] 200 богатейших бизнесменов России — 2020. Рейтинг Forbes: https://www.forbes.ru/rating/397799−200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2020-reyting-forbes#all_rating

[5] В этом году в число богатейших людей мира вошли сразу пять россиян в возрасте до 40 лет: https://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/396701-samye-molodye-milliardery-iz-rossii-v-reytinge-forbes-2020

[6] 200 богатейших бизнесменов России — 2020. Рейтинг Forbes: https://www.forbes.ru/rating/397799−200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2020-reyting-forbes#all_rating

[7] Там же.

[8] 10 самых перспективных российских предпринимателей моложе 30 лет. Рейтинг Forbes: https://www.forbes.ru/biznes-photogallery/374595−10-samyh-perspektivnyh-rossiyskih-predprinimateley-molozhe-30-let?photo=9

[9] Атлас профессиональной ориентации Финансового университета по факультетам (информационно-справочный материал): http://www.fa.ru/org/div/gprstm/prof/SiteAssets/Pages/atlas/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9.pdf#search=%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9

Звонова Екатерина Евгеньевна — кандидат философских наук, доцент Департамента гуманитарных наук Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член-корреспондент РАЕН, Почетный член Лиги Преподавателей Высшей Школы, дважды лауреат Премии ректора Финансового университета (2018, 2019), победитель конкурса Золотые Имена Высшей Школы (2019).