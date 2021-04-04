Лондон, , 19:06 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки выявили 2,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 апреля свидетельствуют обнародованные на сайте правительственной информации данные.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране в результате этого стало составлять более 4,36 млн человек.

Отметим, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Великобритании превышает 126,8 тыс., за минувшие сутки в стране скончались 10 человек.

Напомним, днем ранее в Британии за сутки выявили более 3,4 тыс. носителей SARS-CoV-2.

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