Берлин, , 19:02 — REGNUM Футбольный клуб «Штутгарт» победил «Вердер» в матче 27 тура чемпионата Германии. Встреча на поле «Штутгарта» завершилась — 1:0. Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В свои ворота мяч отправил футболист гостей Людвиг Аугустинссон.

В I тайме активнее играл бременский клуб и имел несколько моментов у ворота Кобеля. Во II половине «Штутгарт» сумел выровнять ситуацию.

Эта активность позволила хозяевам выйти вперед. На 81 мин. Аугустинссон срезал мяч в свои ворота.