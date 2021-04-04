Саранск, , 18:57 — REGNUM В матче 24 тура РПЛ «Тамбов» — ЦСКА (1:2) 4 апреля назначено четыре 11-метровых удара. Как отмечает «Матч ТВ», четыре назначенных пенальти в одном матче — рекордный показатель в истории РПЛ.

Первыми в матче пробивали пенальти игроки футбольного клуба «Тамбов». Удар реализовал Артём Архипов. Впоследствии к «точке» подходили футболисты ЦСКА Саломон Рондон, Никола Влашич, которые были точны.

На 64 мин. был назначен очередной пенальти в ворота «Тамбова», но Влашич не сумел переиграть вратаря.

Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Виталия Мешкова.