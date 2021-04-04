Нейпьидо, 4 апреля 2021, 18:55 — REGNUM В Мьянме общее число погибших в результате столкновений протестующих и правоохранителей выросло до 564 человек. Об этом 4 апреля сообщается на сайте Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме.
«564 человека убиты (в Мьянме) в результате переворота», — говорится в сообщении.
Отмечается, что под стражей в Мьянме остаются 2667 человек, 38 приговорены к тюремным срокам.
Как передавало ИА REGNUM, 29 марта власти США приняли решение приостановить действие рамочного соглашения о торговле и инвестициях, заключенного между США и Мьянмой в 2013 году.
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