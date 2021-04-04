Москва, 4 апреля, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Злоумышленники стали предлагать жителям России «вклад под высокий процент», присылая ссылку на оформленный в стиле кредитного учреждения подложный сайт. Об этом 4 апреля сообщили в Банке России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

Отмечается, что после согласия на проведение подобной операции жертве приходит письмо с переадресацией на поддельную страницу онлайн-банка, где предлагается ввести свои данные в графе «логин и пароль».

В Центробанке уточнили, что подобные схемы могут происходить и через рассылки по СМС, а также при помощи перевода денежных средств на личный счет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов сообщил, что мошенники изобрели новую схему обмана жителей России, когда потенциальной жертве поступает звонок с незнакомого телефонного номера, который затем сбрасывается для того, чтобы обойти системы идентификации и заставить связаться с ними самостоятельно.

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