Лондон, , 18:53 — REGNUM Матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» 30 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) прошел в Ньюкасле. Встреча завершилась вничью — 2:2. Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Нападающий гостей Гарри Кейн оформил дубль и таким образом забил 84 гола за один клуб в выездных матчах АПЛ, побив рекорд Уэйна Руни — в составе «Манчестер Юнайтед» тот забил 82 гола, отмечает Opta Sport.

Также англичанин обошел в гонке бомбардиров АПЛ нападающего Мохамеда Салаха из «Ливерпуля». У англичанина — 19 мячей, у египтянина — на 1 меньше.