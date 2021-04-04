Тюмень, , 18:46 — REGNUM В Тюмени прооперировали 60-летнюю пациентку с 25-килограмовой опухолью. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Женщина считала, что она просто поправилась в талии. Она обратилась к гинекологу с жалобами на боли. Опухоль увеличилась у неё за два года и занимала весь малый таз и всю брюшную полость. Гистологическое исследование показало, что новообразование относится к доброкачественному типу.

Операцию проводили хирурги «Медицинского города». Она длилась около трёх часов. После успешной операции, пациентка выписана домой.