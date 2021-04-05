Москва, , 01:43 — REGNUM Валентин Васильевич Фатин (1921−1944) был кадровым военным. После призыва в армию в 1939 г. вчерашний десятиклассник учился в Орловском пехотном училище, которое окончил в 1941 г.

Валентин Васильевич Фатин

В действующей армии с начала войны. От пуль не прятался, был трижды ранен. Так, в сентябре 1941 года в рукопашной схватке под городом Рославль (Смоленская область) он получил ранение холодным оружием в грудь.

К июню 1944 г. Валентин Васильевич в звании капитана командовал 1-м батальоном 609-го стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии в 50-й армии. В ночь на 28 июня 1944 года он с батальоном на подручных средствах переправился на правый берег Днепра у деревни Буйничи. Внезапным ударом красноармейцы уничтожили боевое охранение и захватили оборонительные сооружения гитлеровцев. Благодаря решительным действиям было взято в плен около роты противника. Не задерживаясь, батальон Фатина ворвался в Могилёв и завязал бой за окраину города. Красноармейцам досталось около десяти трофейных автомашин. На них бойцы во главе с Фатиным ворвались вглубь расположения противника. Увидев советских солдат, немцы решили, что они окружены, и начали сдаваться в плен группами, а капитан, установив место расположения штаба немецкой дивизии, державшей оборону на этом участке фронта, с двумя бойцами отправился туда и принудил командование врага к капитуляции.

В результате батальон захватил 18 орудий, около 200 автомашин, 8 складов, взяли в плен свыше 500 гитлеровцев и штаб 12-й пехотной дивизии, в том числе ее командира генерал-лейтенанта Рудольфа Бамлера, начальника могилёвского гарнизона генерал-майора Готфрида фон Эрдманнсдорфа и 35 офицеров.

К сожалению, 17 июля 1944 года Валентин Васильевич погиб в бою. Звание Героя Советского Союза было присвоено капитану посмертно 24 марта 1945 г.

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