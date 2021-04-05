Москва, , 01:34 — REGNUM Виктор Савельевич Гаврилов (1919−1980) с детства мечтал летать. Поэтому неудивительно, что молодой человек еще до призыва в армию учился в Новосибирском аэроклубе. Там же, в Новосибирске после мобилизации в 1941 г. он окончил школу пилотов. Несмотря на военное время, одаренного летчика направили в Чкаловское военное авиационное училище, и лишь по завершении учебы в июле 1943 г. Виктор Савельевич оказался на фронте. Сражался в звании лейтенанта старшим летчиком в составе 218-го штурмового авиационного полка 299-й штурмовой авиационной дивизии (с августа 1944 г. 173-й гвардейский штурмовой авиационный полк 11-я гвардейской штурмовой авиационной дивизии) в 16-й воздушной армии.

Виктор Савельевич Гаврилов

На момент награждения Виктор Савельевич совершил 93 успешных вылета, уничтожив, согласно представлению к званию Героя Советского Союза, 63 грузовых автомобиля, 2 танка, 2 самолета, 9 полевых и 14 зенитных орудий, до 377 военнослужащих противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года гвардии лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза и вручена медаль Золотая Звезда (№ 4923).

Всего за войну Гаврилов совершил 110 боевых вылетов. Летчик был также награжден тремя орденами Красного Знамени, двумя Красной Звезды и орденом Отечественной войны 2-й степени.

После войны продолжал службу в Советской армии, вышел в запас в звании полковника в 1956 г. Но небо не отпускало Виктора Савельевича, и он еще двадцать пять лет проработал на Таганрогском авиационном производственном предприятии.

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