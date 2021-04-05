Москва, , 01:25 — REGNUM Борис Николаевич Юносов (1925−1980) был призван в феврале 1943 г. В действующей армии служил с июня 1944-го в звании красноармейца стрелком-разведчиком 300-го гвардейского стрелкового полка 99-я гвардейской стрелковой дивизии в 7-й армии Карельского фронта.

Борис Николаевич Юносов

И именно в июне он добровольно вызвался участвовать в имитации десанта (12 человек) через реку Свирь. Задача операции заключалась в выявлении уцелевших после артиллерийской подготовки огневых точек противника (в данном случае финской армии) и оттягивании на себя максимально большего числа неприятельских солдат и офицеров. Таким образом, облегчалась возможность форсирования реки основными силами полка.

Переправа была проведена 21 июня 1944 г. Финны заметили красноармейцев до того, как они достигли берега, и открыли огонь. Тогда, согласно представлению к званию Героя Советского Союза, Юносов проявил инициативу, вызвав огонь на себя, что позволило десантникам выполнить поставленную задачу.

Месяц спустя Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года Борису Николаевичу было присвоено звание Героя Советского Союза и вручена медаль Золотая Звезда (№ 4115).

После войны Юносов продолжил службу в армии. В 1950 г. уволился в звании гвардии сержанта. Получив юридическое образование, работал народным судьей, а позднее успешно пробовал свои силы в качестве художника-декоратора.

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