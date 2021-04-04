Афины , , 18:37 — REGNUM Почти 2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Греции за минувшие сутки. Об этом 4 апреля сообщает Национальная организация общественного здравоохранения.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 1955 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 275 414.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов в Греции достигло 8380.

Как передавало ИА REGNUM, Днем ранее в Греции за сутки выявили более 3,2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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